حجاج عراقيون: الشباب السعوديون يتسابقون لخدمتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

أبدى عدد من الحجاج العراقيين فرحهم وسعادتهم لما يتلقونه من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف.

وقالت الحاجة ميمومنة «نحن سعداء جدا بتسابق أيدي السعوديين لخدمتنا منذ وصولنا للمملكة، خدمات مختلفة وفرح نشاهده باستقبالنا وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف الخدمات التي فاقت توقعاتنا من الشباب والفتيات، ورجال الأمن والصحة ومختلف القطاعات يتسابقون لخدمة الحجاج.

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وقال أحد الحجاج وجدنا هنا أبناءنا يقدمون خدماتهم لنا وكأننا والديهم، لا يتأخرون بشيء ويسعون لتقديم كل شيء، نحن سعداء أن تكون هذه بداية الرحلة لتبشرنا برحلة تعيننا على أداء الحج وفريضتنا، نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل حجنا.

وكانت مدينة الحجاج بأبوعجرم بمتابعة وتوجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف تجهزت مبكرا وامتلأت بالطاقات المختلفة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج وخدمتهم، حيث يتم استقبال الحجاج مساء، وتوزيعهم على مخيمات مجهزة لهم للنوم.

وفي الصباح الباكر تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم يغادرون للديار المقدسة، وهناك مجموعة من المراكز والأجنحة تقدم خدماتها للحجاج التي يحتاجون لها أثناء إقامتهم وطريقهم، من خدمات صحية وعلاجية وتوعية وإرشادية، حيث تشارك فيها القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة، ووزارة الحج والعمرة وبلدية أبوعجرم والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي «سبتا» وجمعية الجوف للخدمات الصحية وكشافة إدارة التعليم وجوالة جامعة الجوف.