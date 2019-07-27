حجاج يثنون على مبادرة طريق مكة المنفذة في دولهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عد عدد من حجاج بيت الله الحرام من الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ أن تفعيل مبادرة طريق مكة دليل على حرص المملكة على بذل قصارى جهدها في خدمة الحجاج، كما وصفوا دور المملكة في خدمة الحجاج بأنه لا مثيل له في العالم، خاصة ما يتعلق بما تقوم به من تطور مستمر في الحرمين الشريفين.

وفيما قالوا «إن المبادرة سهلت عليهم إجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، أزجوا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لما يقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، مما ييسر عليهم، ويمكنهم من أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة».

وأشادت الحاجة سوتية يحيى من ماليزيا بدور القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، قائلة «بكل صدق ما تقدمه المملكة للحجاج لا مثيل له على مستوى العالم، خاصة ما يتعلق بالتطور المستمر في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين وفي مستوى الخدمات مما يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم، وخير دليل على ذلك مبادرة طريق مكة التي أدت إلى وصولنا لأداء الحج بكل يسر وسهولة».

من جهته شكر الحاج محمد زبير حسين من باكستان حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، مؤكدا أن تطبيق مبادرة طريق مكة كان عملا مميزا في سرعة التعامل مع الحاج وراحته.

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وأشاد حسين بما تبذله المملكة من جهود عظيمة من أجل الارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل يسر، داعية الله أن يحفظ المملكة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وقال الحاج ضياء شاهد من بنجلادش «إن مبادرة «طريق مكة» سهلت الكثير علينا في إنهاء إجراءات سفرنا من المطار بطريقة منظمة، مما مكننا من الوصول إلى الأراضي المقدسة دون تعقيدات، معربا عن شكره لتضمين بلده بنجلاديش في الدول التي شملتها مبادرة «طريق مكة» التي سهلت ووفرت على الحاج الجهد وخففت عليه عناء السفر».

وثمن الحاج ضياء تفعيل المبادرة لحجاج بنجلاديش التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.

وقال الحاج محمد سنارتو من إندونيسيا «إن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية القوية والمتميزة التي تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول».

فيما أكدت الحاجة رضية عبدالحق من باكستان أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في باكستان تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم للمطار، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.