فرقة ميدانية لمنع الظواهر السلبية بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت إدارة الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة من خلال جولات ميدانية داخل المسجد الحرام لمنع الظواهر السلبية والأطعمة والأشربة الممنوعة.

وذكر مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن الفرقة تعمل حسب نظام الورديات على مدار الساعة لرفع الحقائب والأفياش والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام، ومنع الأطعمة والأشربة الممنوعة بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام والإدارات ذات العلاقة، وذلك سعيا لتوفير الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير الإدارة محمد الجابري أن الإدارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر.