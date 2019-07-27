الداخلية تتوعد بمعاقبة ناقلي الحجاج المخالفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
شددت وزارة الداخلية على منع من لا يحمل تصريحا بالحج من دخول مكة المكرمة، لافتة إلى ضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشارت إلى تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج، مهيبة بعموم المواطنين والمقيمين الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.
وأكدت أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من ينقلهم.
وحذرت الوزارة في الوقت نفسه مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:
01. السجن 15 يوما في المرة الأولى
- شهران في المرة الثانية
- 6 أشهر في المرة الثالثة
02. غرامة مالية 10000 ريال في المرة الأولى
- 25000 ريال في المرة الثانية
- 50000 ريال في المرة الثالثة
04. المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة
05. التشهير بالمخالف
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