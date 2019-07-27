فسح 9292 صنفا غذائيا ودوائيا وطبيا بصحبة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فسحت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9292 صنفا غذائيا ودوائيا وطبيا بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم، فيما رفضت فسح 3007 أصناف غذائية ودوائية وطبية مخالفة، إما بسبب انتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو تالفة، أو لأنها بكميات تجارية.

وتنفذ الهيئة خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام، للرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات ضيوف الرحمن.

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ويتواجد مفتشو الهيئة في كل من منفذي الشحن الجوي ومدينة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ24 ساعة، لفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

وفيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، فقد نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز التموين، جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وجرى رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لترا من المواد الغذائية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

مواقع مفتشي الهيئة بمداخل مكة:

الشميسي

النوارية

بحرة

الكعكية

سبوحة

10031 مركبة نقل أغذية