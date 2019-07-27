عروض العثيم اليوم الجديدة والمستمرة لمدة 72 ساعة

عروض العثيم الجديدة التي تم طرحها اليوم السبت 27 يوليو وتستمر لمدة 72 ساعة أي تنتهي الاثنين المقبل تحت شعار معنا أوفر، شملت عدة منتجات لشركة هالي مثل الزيت عبوة 9 لتر بخصم 22 ريال سعودي، وكذلك حليب البودرة والسكر الطبيعي الناعم عبوة 10 كجم، والتي أصبحت تُباع بقيمة بسعر 18 ريال بعد أن كان سعرها 30 ريال، أيضًا يوجد الجبن المثلثات واللبن السائل من نفس العلامة التجارية وزيت زيتون بكر، كما توجد مناديل شير الحريرية وصابون ريكس بودرة ومياه فيكتو، وعدد آخر من المنتجات التي سوف نضعها لكم في صفحتين قبل أن نتحدث عن العرض الأسبوعي للأسواق الشهيرة في المملكة العربية.

تم طرح عروض العثيم اليوم الجمعة استكمالاً لتلك الأسبوعية التي بدأتها الأسواق يوم الخميس الماضي الموافق 25 يوليو وتنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق31 من ذات الشهر وذلك تحت شعار مقاضيك أوفر لدينا، حيث أصبحت شركات التجزئة في المملكة العربية تضع شعارًا لكل عرض أسبوعي يحاولون من خلاله جذب العملاء من جهة، ومن ناحية أخرى كمؤشر عما هو متواجد داخل هذه العروض، وبالطبع حرصت أسواق العثيم على أن تشمل التخفيضات جميع السلع التي يُقبل السعوديون والمقيمون على شرائها، ولعل أبرزها هي اللحوم بتشكيلاتها المختلفة وكذلك الدجاج بعلاماته التجارية المتعددة ومنتجات الألبان.

عروض العثيم الخميس 25 يوليو

كمنتج دائم التواجد في جميع عروض العثيم وشركات التجارة بالتجزئة، نجد دجاج ساديا المشهور بين الجميع صغار وكبار بأنه مخصص للشواء، حيث تتبيلته الرائعة وطعمه اللذيذ الشهي، هذا بجانب منتجات الوطنية والتنمية، كذلك كان من ضمن العروض اللحوم بأنواعها المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان التابعة للمراعي وكيري، ويتواجد العديد من الخصومات على منتجات التجميل والمنظفات والأجهزة الإلكترونية والكهربية، من هواتف ذكية وشاشات عرض وحواسيب محمولة، أيضًا الحلويات والمكسرات والأرز والمكرونة والعدس الأحمر المُحبب لدى الكثيرين.

هذا وهناك العديد من الخصومات الأخرى على عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع، يمكن الإطلاع عليها جميًعا من خلال الخمسة وعشرين صورة التي سوف نضعها لكم في هذا الموضوع، حيث تسري تلك العروض في كافة فروع السعودية.

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