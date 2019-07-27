محمد بن مسعود - الدمام - 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 10:00 PM "العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيران "العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيران حصل الباحث حاتم بن تركي السلات العتيبي على درجة الماجستير في هندسة الطيران من جامعة هنغ كنغ للعلوم والتقنية في جمهورية الصين الشعبية. الكلمات المفتاحية ، "العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيران ،

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