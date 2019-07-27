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محمد بن مسعود - الدمام - فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة التعاون بطل كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن ونظيره باوك بطل الدوري اليوناني بهدف لمثله، التي أُقيمت بينهما اليوم في هولندا.
وضع البوروندي سيدريك أميسي التعاون في المقدمة عند الدقيقة الـ33 قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تعديل النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الأيسلندي إنغاسون.
وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في معسكره الإعدادي المقام في هولندا؛ إذ فاز منتصف الأسبوع الماضي على فاماغوستا القبرصي بهدفَيْن مقابل هدف واحد.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 09:49 PM
فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة التعاون بطل كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن ونظيره باوك بطل الدوري اليوناني بهدف لمثله، التي أُقيمت بينهما اليوم في هولندا.
وضع البوروندي سيدريك أميسي التعاون في المقدمة عند الدقيقة الـ33 قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تعديل النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الأيسلندي إنغاسون.
وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في معسكره الإعدادي المقام في هولندا؛ إذ فاز منتصف الأسبوع الماضي على فاماغوستا القبرصي بهدفَيْن مقابل هدف واحد.
، في وديته الثانية.. التعاون يتعادل مع بطل الدوري اليوناني ،
المصدر : الخليج 365
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