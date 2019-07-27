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أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.

وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.

وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 09:39 PM

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أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.

وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.

وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.

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، أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي ،
المصدر : الخليج 365

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