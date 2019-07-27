- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.
وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.
وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 09:39 PM
أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.
وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.
وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.
، أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.