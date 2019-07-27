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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي، وبالتنسيق مع إدارة الضبط الميداني وإدارة الضبط الإداري بشرطة حائل، ثلاثة مصانع مخالفة وغير نظامية.
وتمثلت أول الضبطيات في ضبط مصنع لتعبئة الحلويات منتهية الصلاحية تنعدم فيه الاشتراطات الصحية في مكان غير مهيأ تديره عمالة وافدة.
كما تم ضبط مصنع آخر لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعة المنتجات البلاستيكية مخالفة الاشتراطات والمقاييس وتحمل مواد سامة قد تكون مسرطنة.
وتم ضبط مصنع ثالث متخصص بتعبئة الفحم مجهول المصدر.
وكانت معلومات بحثية وردت لإدارة التحريات بوجود تلك المصانع المخالفة.
وتم تسليم المواقع للجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم كل فيما يخصه.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 09:11 PM
بعد ورود معلومات بوجودها
ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي، وبالتنسيق مع إدارة الضبط الميداني وإدارة الضبط الإداري بشرطة حائل، ثلاثة مصانع مخالفة وغير نظامية.
وتمثلت أول الضبطيات في ضبط مصنع لتعبئة الحلويات منتهية الصلاحية تنعدم فيه الاشتراطات الصحية في مكان غير مهيأ تديره عمالة وافدة.
كما تم ضبط مصنع آخر لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام تستخدم في صناعة المنتجات البلاستيكية مخالفة الاشتراطات والمقاييس وتحمل مواد سامة قد تكون مسرطنة.
وتم ضبط مصنع ثالث متخصص بتعبئة الفحم مجهول المصدر.
وكانت معلومات بحثية وردت لإدارة التحريات بوجود تلك المصانع المخالفة.
وتم تسليم المواقع للجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم كل فيما يخصه.
، "بحث وتحريات" حائل تضبط ٣ مصانع مخالفة في الحلويات والفحم والبلاستيك ،
المصدر : الخليج 365
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