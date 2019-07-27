، الحوثيون يلوذون بالفرار بعد خسارة مواقع استراتيجية في باقم ،

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تقدماً جديداً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب تحريرها عدداً من المواقع الاستراتيجية في المديرية من المتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة العميد أديب الشهاب، أن قوات الجيش الوطني حررت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعدداً من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح "الشهاب" أن عناصر مليشيا الحوثي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.
وأكد قائد اللواء التاسع مشاة استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وتطهيرها من المليشيا الحوثية.
الحوثيون يلوذون بالفرار بعد خسارة مواقع استراتيجية في باقمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-27
حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تقدماً جديداً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب تحريرها عدداً من المواقع الاستراتيجية في المديرية من المتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة العميد أديب الشهاب، أن قوات الجيش الوطني حررت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعدداً من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح "الشهاب" أن عناصر مليشيا الحوثي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.
وأكد قائد اللواء التاسع مشاة استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وتطهيرها من المليشيا الحوثية.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
06:41 PM
الجيش اليمني كبّدهم قتلى وجرحى
حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تقدماً جديداً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب تحريرها عدداً من المواقع الاستراتيجية في المديرية من المتمردين الحوثيين.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة العميد أديب الشهاب، أن قوات الجيش الوطني حررت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعدداً من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح "الشهاب" أن عناصر مليشيا الحوثي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.
وأكد قائد اللواء التاسع مشاة استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وتطهيرها من المليشيا الحوثية.
، الحوثيون يلوذون بالفرار بعد خسارة مواقع استراتيجية في باقم ،
المصدر : الخليج 365
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