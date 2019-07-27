خادم الحرمين يوجه باستضافة 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة (2000) حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ. قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن هذا التوجيه يأتي امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة، ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح إخوانه المسلمين عامة.

وأضاف أن المملكة أخذت على عاتقها الدفاع عن اليمن أرضاً وشعباً من العدوان الإيراني الظالم الذي يسعى للسيطرة على اليمن وتدمير مقدراته وانتهاك أمنه واستقراره وحرماته ونشر الفوضى والدمار في ربوعه عبر أذرعه من المليشيات الانقلابية الحوثية. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتهيئة كافة وسائل الراحة والطمأنينة، كي يؤدي المستضافون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.