صور.. تشييع جثمان شهيد الواجب “العنزي” في طريف

تقدم محافظ طريف بدر بن نجر الصقر جموع المصلين بعد صلاة ظهر اليوم (السبت) بجامع الراجحي بمحافظة طريف، لأداء صلاة الميت على شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي الذي استشهد في الحد الجنوبي.

كما أدى الصلاة على الشهيد عدد من ضباط القوات المسلحة والقطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين وجموع من المواطنين. من جانبه أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه بما قدمه ابنه في خدمة الوطن، داعيًا الله أن ينصر جنودنا البواسل على أعداء الوطن.

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