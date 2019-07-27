“الأرصاد”: هذه أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في المملكة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في مناطق المملكة، وذلك وفقاً لما أعلنه المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وسجّل مرصد المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بالمملكة والتي بلغت 46 درجة مئوية، تليها درجة الحرارة التي سجّلتها مراصد: “الأحساء والخرج والقصيم”، والتي بلغت 45 درجة مئوية، فيما سجل مرصد الرياض 44 درجة مئوية.