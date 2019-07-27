بسواعد 5700 طالب وطالبة.. أمير عسير يُطلق مبادرة لطمس كتابات الجدران

أطلق أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اليوم السبت، مبادرة «36 كذا أجمل»، التي تستهدف طمس كتابات الجدران في 36 مدينة.

وعبر صفحتها الرسمية على »تويتر» دعت أمانة المنطقة للتفاعل مع المبادرة، قائلة: «36 كذا أجمل».. مبادرة لطمس كتابات الجدران في 36 مدينة في منطقة عسير.. يتم تنفيذها خلال 36 ساعة بالتناغم بين 36 جهة حكومية وخاصة، وستنفذ بأيدي 5700 طالب وطالبة من الملهمين.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق 36 هدفًا نبيلًا، من أهمها إيجاد انسجام حواري في المجتمع حول ظاهرة الكتابة على الجدران، فيما ناشد أمير المنطقة جميع فئات المجتمع؛ للتفاعل مع المبادرة: باسم الجهات المشاركة أدعوك لتخصيص جزء من وقتك للفت النظر في محيطك لهذه الظاهرة، وأثارها على الذوق والحضارة والاقتصاد والأخلاق.

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وقد أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عن موعد إطلاق الأعمال الميدانية لمبادرة «كذا أجمل» وذلك عند السابعة من صباح يوم غد الأحد القادم، موضحًا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المعد لهذه المناسبة، مساء اليوم السبت، أن المبادرة جاءت تنفيذًا عمليًا لما ورد في لائحة الذوق العام في مادته الخامسة التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصت على أنه «لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أيٍّ من مكوناته أو موجوداته، أو أيٍّ من وسائل النقل ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية».

وأكد أمير المنطقة أن هذه المبادرة تعمل على إزالة مظاهر التشويه والمساهمة في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، منوهًا إلى أن التحضيرات التي قامت بها فرق العمل المشاركة، والتي تزيد على 6 آلاف رجل وامرأة كانت وفق جدول زمني محدد، بدأ منذ مطلع شهر شوال المنصرم، وتناولت مرحلة العصف الذهني، ووضع الخطوط العريضة للمبادرة، ورسم أهدافها والجهات المشرفة والأيادي المنفذة، ثم مرحلة تدريب الملهمين والمحفزين والداعمين اللوجستيين من الطلاب والطالبات الـ5700 الذين تشرف عليهم اللجان الميدانية المكونة من 36 رئيس بلدية ومساعديهم، ويشرف على مهامهم أعضاء اللجان الفنية من مديري التعليم وفريقهم، فيما تقوم اللجنة الإشرافية للمبادرة بمتابعة كل الأعمال لجميع الفرق.

وأوضح أمير عسير، أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية لإطلاق مبادرة «كَذا أجمل» وجد فريق العمل نفسه أمام الرقم 36، والذي تشكل بتلقائية غير مقصودة ليكون محورًا لهذه المبادرة، من أربعة جوانب، الأول، الجهات المشاركة التي بلغ عددها 36 جهة حكومية وخاصة، عملت في تناغم وتزامن ضمن خطة عمل موحدة، تعرف كل جهة الدور المنوط بها بكل دقة ووضوح، فيما كان الجانب الثاني، المدن المستهدفة التي بلغ عددها 36 مدينة، تغطي جغرافية منطقة عسير كاملة، أما الجانب الثالث للمبادرة فيحمل الأهداف المأمولة، التي بلغ عددها 36 هدفًا، تبدأ بالأهداف الاستراتيجية المنطلقة من رؤية المملكة 2030، مرورًا بالجهات المشاركة، والمجتمع، والأسرة، والفئة العمرية المستهدفة، وتنتهي بالأهداف التي تأمل المبادرة في تحقيقها واقعًا على الأرض، فيما حمل الجانب الرابع ساعات العمل، التي بلغ عددها 36 ساعة متزامنة في جميع الأماكن في المنطقة، تبدأ في لحظة واحدة، وتنتهي في لحظة واحدة ابتداءً من صباح يوم الأحد المقبل.