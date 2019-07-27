1500 مستفيد من برامج مؤتمر عسير الصحي

انطلقت فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير خلال الفترة 24 - 26 من شهر ذي القعدة الجاري بفندق قصر أبها. ويضم أول أيام المؤتمر 11 جلسة علمية يقدمها نخبةٌ من المتخصصين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدة تخصصات شملت: الطب الباطني، طب الطوارئ، التمريض، طب السمنة، جراحة الأوعية الدموية، الأنف والأذن والحنجرة، الكلى، جراحة المسالك البولية، العلاج الطبيعي، الطب النفسي. فيما أوضح رئيس اللجنة الرئيسية بالمؤتمر الدكتور مشبب الأسمري، أن عدد المستفيدين من جلسات اليوم الأول تجاوز الـ1500 مستفيد ومستفيدة من مختلف التخصصات المشار إليها، لافتًا إلى أن المؤتمر يضم في يومه الأول أكثر من 60 فعالية بين جلسات وورش وحلقات علمية، إضافة إلى معرض دائم يحتوي على 23 جهة صحية. بدوره، أكد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور مشيعل العلياني، أهمية المؤتمر ومخرجاته لدى الممارسين الصحيين والمهتمين.



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