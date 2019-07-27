البيئة تناقش خطر دودة الحشد

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل «آفة دودة الحشد الخريفية»، في فرعها بمنطقة عسير، بهدف التعريف بمرض دودة الحشد، والإجراءات المتبعة لمكافحته ومنع انتقاله. وتضمنت محاور الورشة تعريف المختصين في الوزارة بمرض دودة الحشد الخريفية وأثرها السلبي على المحصول الزراعي، وكذلك التعريف بأعراض الإصابة به وطرق تفادي حدوثه وانتقاله للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على العائل الناقل لهذا المرض، والإجراءات المتبعة لمكافحته والحد من انتشاره. وأوضح أستاذ تصنيف الحشرات والمشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل الدكتور هذال آل ظافر، أن دودة الحشد الخريفية تعد آفة غازية عابرة للقارات، مشيراً إلى أنها انتشرت من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بالأميركيتين والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية ثم انتقلت إلى أفريقيا في العام 2016 عن طريق السفن أو الطائرات وأصبحت خطراً يهدد معظم الدول الأفريقية، مبيناً أنها دخلت الهند واليمن في منتصف مايو 2018. وذكر آل ظافر أن لهذه الحشرة قدرة كبيرة على الطيران لمسافات طويلة، حيث تقطع في الليلة الواحدة حوالي 100 كم، مشيراً إلى بعض الصفات المظهرية التي تميز هذه الحشرة وأطوارها المختلفة عن غيرها من الآفات المشابهة لها.



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