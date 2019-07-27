السعودية اليوم / خفر السواحل الليبي ينقذ 89 مهاجرًا غير شرعي



طرابلس 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أنقذ حرس السواحل الليبي 89 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 27 ميلا قبالة سواحل القره بوللي.

وذكرت القوات البحرية الليبية أن الزورق أوباري التابع لخفر السواحل بالقطاع الأوسط نقل المهاجرين الذين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة إلى نقطة الإنزال بالحميدية شرق تاجوراء، مبينة أنه تعذر إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية.

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21:07ت م

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