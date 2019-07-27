السعودية اليوم / مركز التواصل الحكومي يصدر "كتاب العلا"



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أصدر مركز التوصل الحكومي بوزارة الإعلام "كتاب العلا" المُصوَّر، الذي يوثق اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، في الانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة؛ بنكهته

ويُعد "كتاب العلا" سفرًا يسجل معالم التراث الإنساني السعودي، بما يحمله من حرف وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب الآثار بما تعكسه من مجد حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض معالم الطبيعة الخلابة في العلا؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ويعكس ما احتواه مهرجان شتاء طنطورة من فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة ومبتكرة.

كتاب العلا متوفر في نسخة إلكترونية تفاعلية، تسمح بالانتقال بين الصفحات والصور بسهولة ومرونة، على الرابط التالي:

https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=1

19:29ت م

0109



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأصدر مركز التوصل الحكومي بوزارة الإعلام "كتاب العلا" المُصوَّر، الذي يوثق اللحظات النادرة واللقطات الساحرة، في الانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة؛ بنكهته السعودية الحديثة، وروحه العربية الأصيلة، وهويته الإنسانية العالمية، جانب من واقع "العلا" ومستقبلها الزاهر في ظل رؤية المملكة 2030.ويُعد "كتاب العلا" سفرًا يسجل معالم التراث الإنساني السعودي، بما يحمله من حرف وعادات وتقاليد، ويصوِّر عجائب الآثار بما تعكسه من مجد حضاري وعراقة تاريخية، كما يعرض معالم الطبيعة الخلابة في العلا؛ بجبالها الشاهقة، وسمائها الصافية، ورمالها الذهبية، وحيواتها البرية، ويعكس ما احتواه مهرجان شتاء طنطورة من فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة ومبتكرة.كتاب العلا متوفر في نسخة إلكترونية تفاعلية، تسمح بالانتقال بين الصفحات والصور بسهولة ومرونة، على الرابط التالي:https://cgc.gov.sa/uploads/flip-project/flip-project/book%20Al-ula.html#p=119:29ت م0109

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.