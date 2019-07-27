صور.. فتحة صرف تهدد سكان جردية صامطة

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا عدد من سكان حي الجردية، التابع لمحافظة صامطة بجازان، من وجود فتحة للصرف الصحي مكشوفة تهدد حياة المارة بأحد شوارع الحي وتشكل خطرًا حقيقيًّا على الأطفال.

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدث خالد عريشي قائلًا: إن هذه الفتحة موجودة في حي الجردية غرب محافظة صامطة دون غطاء محكم منذ فترة طويلة، ناهيك عن وجودها قرب أحد المنازل وأصبحت تشكل خطرًا على المركبات والمارة وأطفال الحي الذين يلهون بجوارها.

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فيما بين عبدالرحمن عريشي قائلًا: كدت أتعرض للسقوط بداخلها، وذلك أثناء مروري من جانبها ليلًا، وقد قمنا بوضع علامات تحذيرية من لوحات خشبية ولوحات حديدية، ولكن لا تفي بالعرض المطلوب.

وناشد أهالي حي الجردية عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بسرعة تحرك الجهات المسؤولة لتغطية الفتحة؛ كونها تشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح وتغطيتها بغطاء محكم قبل وقوع كارثة.