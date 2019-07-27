ماذا يحدث عند رفض نقاط بيع مدى بطاقة الفيزا؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت خدمة مدى للدفع الإلكتروني عن الإجراء الذي يجب القيام به حال رفض بعض التجار البطاقات الائتمانية.

وتلقت مدى سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه: يوجد نقاط بيع مدى يرفضون بطاقة الفيزا مع العلم وجود الملصق على جهاز نقطة البيع عند التاجر؟

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وردت خدمة مدى بالقول: لا يحق للتاجر رفض البطاقات الائتمانية عند وجود ملصق شعار فيزا أو ماستر كارد، وفي حالة عدم وجودها فهي غير مفعلة لديه.

وأضافت: عند رفض التاجر يحق لك تقديم شكوى لدى وزارة التجارة، كما يمكنك تقديم شكوى من خلال تطبيق “بلاغ تجاري“ أو الاتصال على 1900.

يذكر أن نظام المدفوعات الوطني “مدى” سجل في النصف الأول من العام الجاري 2019 أرقامًا قياسية غير مسبوقة في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688,4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136,7 مليار ريال.