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الملك خالد للعيون ينفي مزاعم علاج أخصائية 22 مكفوفًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ما تم تداوله حول تمكُّن أخصائية بإعادة البصر لعدد 22 شخصًا كانون يعانون من العمى.
وقال المستشفى في بيان مختصر له عبر تويتر: بناء على التساؤلات التي وردتنا نؤكد: للأسف لا يوجد في العالم علاج ثابت نجاحه علميًّا يعالج ضمور العصب ويعيد البصر للمكفوفين”.
وتابع: “نحن نثق في وعيكم وحرصكم على استقاء المعلومات من مصادر موثوقة وأنكم لن تنساقوا خلف رسائل واتساب مجهولة”.
وكانت رسائل مجهولة وتغريدات روّجت لنجاح أخصائية بأحد المستشفيات شمال المملكة، من إعادة البصر لعدة حالات من المراجعين لها، كانوا يعانون من العمى الكلي، إضافة إلى تمكنها من معالجة ضمور العين، وأنها تمكنت من علاج 22 حالة مرضية.
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