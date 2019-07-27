حالات تسجيل المرأة في حساب المواطن

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تحظى المرأة بخصوصية في المملكة، ويتم مراعاة ظروف النساء فيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية والدعم والتنمية، ومن بينها برنامج حساب متابعات الخليج 365.

ويختلف وضع المرأة في حساب متابعات الخليج 365 باختلاف حالتها الاجتماعية؛ فهي قد تكون تابعةً للوالد أو الوالدة قبل الزواج، أما بعد الزواج وتغيُّر حالتها الاجتماعية إلى متزوجة يتم نقل الدعم إلى حساب رب الأسرة الجديد، كما يمكنها التقديم كمستفيد رئيسي في بعض الحالات.

حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي:

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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تسجيل المرأة كفرد مستقل:

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المرأة غير المتزوجة التسجيل كفرد مستقل ابتداء من عمر 18 إلى 24 سنة وإرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال وجود تابعين بإمكانها إضافتهم وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حال تم قبول المستندات سيتم دراسة الأهلية والاستحقاق.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.