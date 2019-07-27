الان تتابع لأول مرة .. إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 8:35 م, 27 يوليو 2019 م التعليقات: 0 إيواء الخليج 365-متابعات أعلنت إمارة المدينة المنورة إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين “إيواء” في المدينة المنورة لتقوم بخدمتهم في الرعاية والايواء والتأهيل وتوفير جميع الخدمات لهم.

وقالت وزارة العمل إن الجمعية تعد الأولى من نوعها التي تُعني بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة ولتكون حاضنة لهم

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