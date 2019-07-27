الان تتابع البحرين تكشف تفاصيل محاولة “التعدي” على سفارتها في بريطانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
كشفت سفارة البحرين لدى بريطانيا، السبت، عن تفاصيل حادثة “التعدي” على مبناها من قبل شخص أراد الدفاع عن أشخاص مدرجين على لوائح الإرهاب لدى لندن، وفقا لسي إن إن.
ونشرت السفارة بيانا نقلته وكالة أنباء البحرين قالت فيه: “ألقي القبض يوم أمس على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة”.
وتابعت سفارة المنامة لدى لندن بيانها قائلة: “وقد استُدعيت الشرطة من قبل السفارة ثم أُلقي القبض على الشخص والذي نُقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد أُلقي القبض مسبقاً على المدعو المدان بنفس الجريمة في عام 2012”.
وأضافت السفارة في بيانها قائلة: “أما بشأن الحادثة، فقد تعدى على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الارهاب في المملكة المتحدة، وكان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً لسلامته إلى أن وصلت الشرطة”.
وأكدت المنامة أنه بموجب القانون الدولي وقانون بريطانيا، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، وأشارت إلى أن هذا الشخص لم يلتزم بكل تلك القوانين.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة البحرينية، صباح السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بالإرهاب وقتل إمام مسجد، وذلك بعد ساعات من بيان لمنظمات حقوقية دولية يطالب بإيقاف حكم إعدام وشيك في حق شخصين.
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