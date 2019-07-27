الان تتابع إمارة مكة: منع دخول المواطنين المحرمين الذين لايحملون تصاريح حج بدءا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات حددت إمارة مكة ،اليوم، موعدا لمنع منع دخول المواطنين المحرمين الذين لايحملون تصاريح حج إلى مكة المكرمة و أكدت الإمارة في بيان مقتضب لها على توتر أن هذا الإجراء سيبدأ بعد منتصف الليلة السبت

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