الان تتابع العمل : تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة سيكون متاحا اعتبارا من هذا التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:46 م, 27 يوليو 2019 م التعليقات: 0 دعت أولياء الأمور الخليج 365-متابعات أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في طلب تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية إلى أنه سيكون ذلك متاحاً اعتبارا من تاريخ ١٢/٤ على موقع الوزارة

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كانت هذه تفاصيل خبر العمل : تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة سيكون متاحا اعتبارا من هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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