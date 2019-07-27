شكرا لقرائتكم خبر عن البصيري لـ "الخليج 365": لا توجد إصابات للسعوديين جراء زلزال الفلبين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني ( الرياض )
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري لـ "الخليج 365"، أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين، كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة كونت فريق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة وتلقى اَي اتصال.
وأضاف السفير، أن هناك اتصال ومتابعة مع الجهات المختصة في الفلبين.
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