شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «الحج الاخضر» مع مؤسسات أرباب الطوائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - باشرت جمعية البيئة السعودية بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف تنفيذ استراتيجية «الحج الأخضر» الهادفة إلى توفير حجٍ صديق للبيئة وخال من النفايات.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس أنه سبق أن تم تطبيق استراتيجية الحج الأخضر العام الماضي كدراسة استهلالية على ( 16 ) مخيماً من مختلف الجنسيات، وفي هذا العام سيتم تطوير العمل بصورة افضل، تحقيقاً للنتائج المأمولة لخدمة البيئة في المشاعر المقدسة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.
وأشارت أبو راس إلى أن الاستراتيجية البيئية الآمنة ستطبق مسبتقبلا على مدار العام تحت رعاية أمارة منطقة مكة المكرمة ودعم وشراكة استراتيجية من قبل وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام وهيئة الطيران المدني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، وجمعية البيئة السعودية.
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