شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في مانيلا: زلزال شمال الفلبين لم يصب أي سعودي بمكروه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مانيلا عن عدم إصابة أي مواطن سعودي بأذى، على خلفية الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين.

ونوهت السفارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إلى أنها لم تتلقى أي بلاغ من المواطنين السعوديين.