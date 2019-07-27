شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: الإطاحة بمتهمين سرقا مكبرات صوت من مساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قبضت شرطة منطقة الرياض على متهمين اثنين (مواطن ومقيم يمني)، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين، مشيراً إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد أن شرطة الرياض تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.