البيئة تبحث طرق منع انتقال دودة الحشد الخريفية للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة عمل تحت عنوان «آفة دودة الحشد الخريفية»، في فرعها بعسير، مرض دودة الحشد، والإجراءات المتبعة لمكافحته ومنع انتقاله، وبحث طرق منع انتقال الدودة للمملكة.

وتضمنت المحاور تعريف المختصين بالوزارة بمرض دودة الحشد وأثرها السلبي على المحصول الزراعي، والتعريف بأعراض الإصابة به وطرق تفادي حدوثه وانتقاله للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على العائل الناقل للمرض، والإجراءات المتبعة لمكافحته والحد من انتشاره.

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وأوضح أستاذ تصنيف الحشرات والمشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل الدكتور هذال آل ظافر أن الدودة تعد آفة غازية عابرة للقارات، مبينا أنها أصبحت خطرا يهدد معظم الدول الأفريقية.

من جانبه تحدث الأستاذ المشارك بقسم وقاية النبات في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد مصطفى عن أنواع الفيرمونات الجنسية التي تستخدم لجذب ذكر دودة الحشد، وكيفية استخدامها في الرصد والتنبؤ بالآفة قبل دخولها للمملكة ليتم اكتشافها والسيطرة عليها في مهد دخولها.

دودة الحشد الخريفية: