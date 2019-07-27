السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة عمل تحت عنوان «آفة دودة الحشد الخريفية»، في فرعها بعسير، مرض دودة الحشد، والإجراءات المتبعة لمكافحته ومنع انتقاله، وبحث طرق منع انتقال الدودة للمملكة.
وتضمنت المحاور تعريف المختصين بالوزارة بمرض دودة الحشد وأثرها السلبي على المحصول الزراعي، والتعريف بأعراض الإصابة به وطرق تفادي حدوثه وانتقاله للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على العائل الناقل للمرض، والإجراءات المتبعة لمكافحته والحد من انتشاره.
وأوضح أستاذ تصنيف الحشرات والمشرف على متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل الدكتور هذال آل ظافر أن الدودة تعد آفة غازية عابرة للقارات، مبينا أنها أصبحت خطرا يهدد معظم الدول الأفريقية.
من جانبه تحدث الأستاذ المشارك بقسم وقاية النبات في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد مصطفى عن أنواع الفيرمونات الجنسية التي تستخدم لجذب ذكر دودة الحشد، وكيفية استخدامها في الرصد والتنبؤ بالآفة قبل دخولها للمملكة ليتم اكتشافها والسيطرة عليها في مهد دخولها.
دودة الحشد الخريفية:
- تعيش في المناطق الحارة
- لها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل
- اجتاحت حتى الآن 40 بلدا
- تتغذى على أكثر من 80 محصولا
- تعد الذرة وجبتها المفضلة
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تبحث طرق منع انتقال دودة الحشد الخريفية للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.