أسعار أوبر الأقل وكريم أقربها للواقع للمتنقلين داخل جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفوقت أوبر في تقديم أقل الأسعار لطالبي التوصيل بمدينة جدة، فيما تميزت كريم بتقديم أسعار أكثر دقة بتقليص الفارق بين الحد الأعلى والأدنى لتكلفة الرحلة. ووجدت «مكة» عبر تجربة لقياس أسعار شركتي التوصيل داخل جدة أن أوبر تمتلك أفضل العروض في الحد الأدنى من الأسعار، في حين تحرص كريم على تقديم أسعار أقرب للواقع بجعل الفارق بين الحد الأعلى والأدنى لا يتجاوز 10 ريالات تقريبا.

واعتمدت التجربة على جمع أدنى الأسعار من الشركتين والمتمثلة في خدمة «جو» من كريم و»ايكونومي» من أوبر، بدون أي توقف أو انتظار، حيث جرت المقارنة بين الأسعار خلال وقت الذروة (الساعة الثانية ظهرا) وخارج وقت الذروة (الساعة الثامنة مساء) في أيام الأسبوع. وشملت رحلات متعددة داخل مدينة جدة تتراوح مدتها بين 22 و38 دقيقة تغطي كل الاتجاهات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إضافة إلى المطار.

أسعار الرحلات بين أوبر وكريم:

1- من الشمال إلى الجنوب

من النعيم - مول العرب إلى المحجر - مستشفى الملك عبدالعزيز

ذروة

أوبر: 41 - 53 ريالا

كريم: 46 - 55

خارج الذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 47 - 58

العكس

ذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 48 - 57

خارج الذروة

أوبر: 43 - 56

كريم: 42 - 51

2- من الشمال إلى الغرب

من الأصالة - مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى الشاطئ - رد سي مول

ذروة

أوبر: 29 - 37

كريم: 34 - 40

خارج الذروة

أوبر: 30 - 39

كريم: 35 - 41

العكس

ذروة

أوبر: 29 - 37

كريم: 38 - 44

خارج الذروة

أوبر: 31 - 40

كريم: 34 - 42

3- من الشمال إلى الشرق

من طيبة - كلية جدة العالمية إلى السامر - الياسمين مول

ذروة

أوبر: 44 - 58

كريم: 48 - 59

خارج الذروة

أوبر: 45 - 59

كريم: 53 - 63

العكس

ذروة

أوبر: 36 - 47

كريم: 44 - 52

خارج الذروة

أوبر: 37 - 48

كريم: 44 - 52

4- من الشمال إلى الوسط

من أبحر الجنوبية - أرض الفعاليات إلى الحمراء - مستشفى الملك فهد العام

ذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 46 - 57

خارج الذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 49 - 58

العكس

ذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 49 - 58

خارج الذروة

أوبر: 42 - 55

كريم: 49 - 58

5- من الجنوب إلى الشرق

من البلد - أسواق باب شريف إلى أبرق الرغامة - مركز الملك عبدالعزيز الثقافي

ذروة

أوبر: 25 - 32

كريم: 29 - 34

خارج الذروة

أوبر: 25 - 33

كريم: 29 - 34

العكس

ذروة

أوبر: 27 - 35

كريم: 31 - 36

خارج الذروة

أوبر: 27 - 35

كريم: 31 - 36

6- من الجنوب إلى الغرب

من المحجر - مستشفى الملك عبدالعزيز إلى الشاطئ - رد سي مول

ذروة

أوبر: 42 - 55

كريم: 49 - 58

خارج الذروة

أوبر: 43 - 56

كريم: 49 - 58

العكس

ذروة

أوبر: 41 - 53

كريم: 52 - 61

خارج الذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 47 - 56

7- من الجنوب إلى الوسط

من المدينة الصناعية - معهد الشركة السعودية للكهرباء إلى العزيزية - الصيرفي ميغا مول

ذروة

أوبر: 38 - 50

كريم: 45 - 53

خارج الذروة

أوبر: 37 - 48

كريم: 42 - 49

العكس

ذروة

أوبر: 37 - 48

كريم: 48 - 57

خارج الذروة

أوبر: 37 - 48

كريم: 44 - 52

8- من الغرب إلى الشرق

من كورنيش الواجهة البحرية إلى المنار - الياسمين مول

ذروة

أوبر: 35 - 46

كريم: 40 - 47

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خارج الذروة

أوبر: 41 - 53

كريم: 44 - 52

العكس

ذروة

أوبر: 41 - 54

كريم: 49 - 58

خارج الذروة

أوبر: 43 - 56

كريم: 47 - 56

9- من الغرب إلى الوسط

من الشاطئ - القنصلية البريطانية إلى العزيزية - إيكيا

ذروة

أوبر: 36 - 46

كريم: 29 - 34

خارج الذروة

أوبر: 43 - 56

كريم: 47 - 56

العكس

ذروة

أوبر: 26 - 33

كريم: 33 - 38

خارج الذروة

أوبر: 38 - 50

كريم: 37 - 45

10- من الشرق إلى الوسط

من المنار - الياسمين مول إلى الروضة - مستشفى الملك فيصل التخصصي

ذروة

أوبر: 25 - 32

كريم: 28 - 33

خارج الذروة

أوبر: 25 - 32

كريم: 28 - 33

العكس

ذروة

أوبر: 26- 34

كريم: 29 - 34

خارج الذروة

أوبر: 26 - 33

كريم: 29 - 34

7- إلى المطار - من الشمال أبحر الجنوبية - أرض الفعاليات

ذروة

أوبر: 29 - 38

كريم: 34 - 40

خارج الذروة

أوبر: 29 - 38

كريم: 34 - 40

العكس

ذروة

أوبر: 37 - 48

كريم: 44 - 52

خارج الذروة

أوبر: 34 - 44

كريم: 40 - 47

- من الجنوب

8 المحجر - كلية ابن سينا للعلوم الطبية

ذروة

أوبر: 52 - 68

كريم: 61 - 74

خارج الذروة

أوبر: 52 - 68

كريم: 61 - 72

العكس

ذروة

أوبر: 48 - 63

كريم: 57 - 67

خارج الذروة

أوبر: 49 - 64

كريم: 57 - 67

9 - من الشرق

المنار - الياسمين مول

ذروة

أوبر: 28 - 36

كريم: 29 - 34

خارج الذروة

أوبر: 23 - 30

كريم: 26 - 31

العكس

ذروة

أوبر: 29 - 37

كريم: 33 - 39

خارج الذروة

أوبر: 29 - 37

كريم: 33 - 39

- من الغرب

10 الشاطئ - القنصلية البريطانية

ذروة

أوبر: 35 - 45

كريم: 43 - 51

خارج الذروة

أوبر: 36 - 47

كريم: 39 - 46

العكس

ذروة

أوبر: 39 - 51

كريم: 47 - 55

خارج الذروة

أوبر: 41 - 53

كريم: 47 - 55

11 - من الوسط

الفيصلية - الصيرفي ميغا مول

ذروة

أوبر: 55 - 71

كريم: 37 - 44

خارج الذروة

أوبر:33 - 43

كريم: 37 - 44

العكس

ذروة

أوبر: 31 - 41

كريم: 37 - 44

خارج الذروة

أوبر: 32 - 41

كريم: 37 - 44