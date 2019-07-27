القبض على خلية إرهابية بالمغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن الأمن المغربي بمدينة طنجة من القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم «داعش»، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة في المغرب.

وأضاف البيان أن التحقيق ما زال جاريا مع المشتبه فيهم، في انتظار تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.