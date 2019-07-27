السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق فجر انتحاري نفسه خلال مداهمة عناصر من القوات السورية لمزرعة في ريف درعا الشمالي الشرقي أمس السبت . وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية: «أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا خلال مداهمة القوات الحكومية السورية مزرعة في بلدة مليحة العطش، بعد ورود معلومات عن وجود خلية تابعة لداعش بالمزرعة».



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كانت هذه تفاصيل خبر داعشي يفجر نفسه خلال مداهمة الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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