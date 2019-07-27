اليمن تشدد على التفتيش في موانئ الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير اليمن لدى روسيا أحمد الوحيشي حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.

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جاء ذلك خلال لقائه، ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأشار الوحيشي إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، وتنفيذه كما ورد باتفاق ستوكهولم.

واستعرض السفير اليمني خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكدا على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة، والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.