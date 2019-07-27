القبض على متهمين سرقا أجهزة من مساجد الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت شرطة منطقة الرياض على متهمين سرقا أجهزة ومعدات الكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وتورط أحدهما ببيع المسروقات مستغلا عمله في مجال التجهيزات الصوتية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على المتهمين «مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية»، وذلك بعد توفر الدلائل على سرقة الأول أجهزة ومعدات الكترونية ومكبرات صوت من مساجد. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 18 جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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