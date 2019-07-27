محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة. وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت. 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 08:05 PM ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة Advertisements إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج قررت إمارة منطقة مكة المكرمة، منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصريح حج إلى مكة المكرمة. وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن هذا القرار يسري ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف ليلة السبت. الكلمات المفتاحية ، إمارة مكة تمنع دخول المواطنين المُحرِمين الذين لا يحملون تصريح حج ،

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