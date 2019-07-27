، فعالية "صحتي في مشيي" نفذها فريق مشاة النماص ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأنصاري": السعودية الأولى عالمياً في "جوجل" للباحثين عن كلمة "مشي"

قام فريق مشاة النماص بتفعيل رياضة المشي المجتمعية بعنوان "صحتي في مشيي" بمسافة تقدر بـ11 كيلومتراً. وذلك بالشريط السياحي شارك بها 40 فرداً بمختلف الأعمار، يتقدمهم الدكتور صالح الأنصاري مستشار وزير الصحة المشرف العام على مبادرة مشاة السعودية، وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات صيف النماص لهذا العام.

وتهدف لنشر ثقافة المشي المجتمعية لبناء مجتمع صحي بعيداً عن الأمراض ومسبباتها. وأوضح الدكتور "الأنصاري" أن رياضة المشي تعد من الرياضات التي لا تحتاج لجهد أو استعداد كباقي الرياضات الأخرى، وأضاف: إنني قمت بالبحث في محرك البحث العالمي جوجل، ووجدت المملكة الأولى عالمياً للباحثين عن كلمة "مشي"، واختتم حديثه: أرى اليوم مجتمعاً نمى لديه حب هذه الرياضة السهلة البسيطة وما تعود به من فوائد صحية على الفرد والمجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق مشاة النماص أكمل عامه الأول بقيادة العميد م. عثمان عبدالله البكري، حيث بلغ عدد الملتحقين قرابة 40 فرداً، وهم في زيادة من وقت لآخر.