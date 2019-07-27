شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحذير دولي صارم ’’لابن سلمان’’ بشان حكم إعدام الداعية ’’ سلمان العودة ’’ وفرحة عارمة تعم الشعب السعودي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في أول تحرك دولي، يطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإيقاف قرار إعدام العودة،، حذرت منظمة العفو الدولية النظام السعودي من إعدام رجل الدين الإسلامي البارز الشيخ سلمان العودة ، داعيةً الرياض إلى إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضده وإطلاق سراحه من السجن.

من جهتها، قالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، إن منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها تشعر بقلق شديد من احتمال الحكم على رجل الدين البالغ من العمر(61) عامًا، بالإعدام وإعدامه، بعدما يمثل أمام ما يسمى بالمحكمة الجنائية المتخصصة في العاصمة الرياض في 28 يوليو.

وأضافت معلوف: "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وإعدامه، فمنذ اعتقاله منذ ما يقرب من عامين، مرالشيخ العودة بمحنة فظيعة، بما في ذلك الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، الحبس الانفرادي، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب سوء المعاملة و انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة ".

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كما أكدت أن محاكمة الشيخ العودة القادمة وكذلك محاكمة الناشطين الآخرين ، بمن فيهم الرجال الـ( 37) الذين أُعدموا في أبريل الماضي، هي بدوافع سياسية وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في المملكة العربية السعودية , قائلةً: " لقد دعا شيخ العودة إلى مجتمع أكثر شمولاً ينهي تهميش المواطنين الشيعة السعوديين.

وتابعت: " لهذا هو يعاقب وبالمثل، فإن النساء والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين طالبوا بمزيد من الحقوق، يعاقبون بالمثل، متسائلةً ما المكاسب التي تأمل السلطات في تحقيقها من خلال معاملة مواطنيها بهذه الطريقة؟ ".

وأشارت معلوف إلى أنه بدلاً من المضي قدماً في هذه المحاكمة الوهمية ، يتعين عليهم إطلاق سراح الشيخ العودة فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.