بالفيديو.. أمير مكة يوجِّه رسالة للمشككين في الخدمات المقدمة للحجاج

قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة: إن «جميع أجهزة العالم تراكضت على موسم الحج لنقل المساوئ والتقصير، إلا أنها تعود بعد ذلك لتثني على الخدمات التي تقدم للحجاج».

وأوضح الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم السبت، أن «كل من يأتون من خارج المملكة ليتلمسوا النواقص والأخطاء ليطبلوا بها ويزمروا، يذهبون بالشكر والتقدير والثناء لكل القائمين على الحج».

وأشار إلى أنه طلب من المسؤولين عن الحج الابتسام في وجه الحاج، «إذا استطعنا أن نبتسم في وجه الحاج منذ أن يدخل بلاد الحرمين إلى أن يخرج من المملكة نستطيع أن نبدأ من هنا (..) حدث ما رأيتم العام الماضي، كيف أن رجال الأمن يفسحون أحذيتهم ويلبسوها للحجاج، وبعضهم كان يحمل الحاج على ظهره، والآخر كان يبكي لأنه توصل إلى هذا المستوى لخدمة الحاج والمعتمر».

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وأشار أمير مكة إلى أن «من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لديه أغراض سياسية بحتة للضرر في سمعة المملكة ولكنه يعلم علم اليقين أن كل ما يتحدثون عنه عار عن الصحة».

وأكد الأمير خالد الفيصل، أن «جميع مشاريع مكة المكرمة تصب في خدمة المشاعر المقدسة، ما عندنا تقدير كامل من وزارة المالية لكم يصرف سنويًا على مشاريع الحج، سوف نطلب منهم تقديرًا سنويًا، للإعلان عن كل المشاريع التي تتم سنويًا لخدمة الحجاج».

وأشار إلى أن «المشاريع التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي تشرف عليها هيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ستجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط في المملكة، نريد أن نستخدم فيها كل وسائل التقنية لتكون من المدن الذكية العالمية، هذا هو المشروع الذي يدرس الآن وسيتم البدء في تنفيذه بعد موسم الحج هذا العام».