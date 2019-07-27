الداخلية تؤكد منع من لا يحمل تصريحًا من دخول مكة وتعلن قائمة العقوبات

طالبت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عموم المواطنين والمقيمين بالمملكة، بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، محذرةً مالكي السيارات المخالفين من توقيع عقوبات عليهم تتضمن السجن أو الغرامة أو الترحيل، مؤكدةً منع من لا يحمل تصريحًا بالحج من دخول مكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه إنفاذًا للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج؛ تهيب وزارة الداخلية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وحذرت الوزارة، في بيانها، مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجًا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1- السجن (15) يومًا في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، وستة أشهر في المرة الثالثة؛ وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة؛ وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

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3- ترحيل الناقل، إذا كان وافدًا، بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

4 - المطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 - التشهير بالمخالف.

وأكدت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحًا بالحج من دخول مكة المكرمة، وستعيدهم من حيث أتوا، وتطبق العقوبات المقررة بحق كل من ينقلهم.