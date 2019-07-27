حج / ٦٠٠ كشاف من التعليم يتدربون في جدة لخدمة ضيوف الرحمن



جدة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

ينطلق غداً بمحافظة جدة, المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، الذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي - النشاط الكشفي، خلال الفترة ٢٥ – ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ بمشاركة ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي أن إدارة التعليم وبتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة ، وفرت وسخرت كافة الاحتياجات والإمكانات والكوادر البشرية والتقينه للبرنامج الوزاري ، إضافة إلى ترشيح القادة الكشفيين المؤهلين لإنجاح وإدارة البرنامج الوزاري الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة وعلى مدى ٥ أيام الذي يهدف إلى تأهيل الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، والذين يمثلون ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة.

من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري ، أن البرنامج الخاص بمعسكر الاعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج جرى الإعداد له من وقت سابق ووضع الخطة العامة للعمل لإعداد وتأهيل الكشافين والبالغ عددهم ٦٠٠ كشاف، وذلك بمنحهم بطاقة اجتياز توهلهم للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بعد اجتياز كل المهام والتدريبات التي سيتلقاها خلال فترة المعسكر الإعدادي التي يتخللها برامج ثقافية ورياضية ودورات تدريبية متخصصة في العديد من المجالات الكشفية والدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المجالات والمهارات التي يحتاجها الكشف وتنمي مهاراته ليكون مؤهلا لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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19:16ت م

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