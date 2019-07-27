السعودية اليوم / مركز "مسار" يفتتح البرنامج التدريبي لتأهيل المقيمين



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

افتتح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أمس, البرنامج التدريبي لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني, والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج التدريبي هو لإكساب المشاركين والمشاركات المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية لتمكينهم من القيام بمهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.

وأشار العبدالجبار بأن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة, والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ويأتي عقد هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسة البرامج التدريبية والتي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

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18:40ت م

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