

القاهرة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أعربت مصر عن تعازيها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بنجلاديش، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بنجلاديش في تلك الأزمة، متمنية الشفاء للمصابين.

// انتهى //

18:30ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.