

الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري بجولة ميدانية للاطلاع على استعدادات وجاهزية مستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة.

واطلع على ما جرى توفيره من الكوادر الطبية والصحية وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة واكتمال تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير, بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة التي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج هذا العام.

// انتهى //

17:51ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / مدير السعودية اليوم الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة يطّلع على جاهزية مستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.