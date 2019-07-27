شكرا لقرائتكم أمير "الشرقية" يعيد تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين ويستحدث أقساماً إدارية فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام – محمد الشهراني | منذ 4 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 15:55

أصدر أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في المنطقة سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قراراً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين في الشرقية واللجان التنفيذية في المحافظات، لرفع كفاءة العمل في اللجنة، ولاستمرار ما تحقق من منجزات.



وتضمن القرار أن يكون نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً للرئيس، والشيخ عمر فيصل الوطبان الدويش أميناً عاماً للجنة، والشيخ علي محمد مرعي القرني مساعداً للأمين العام، وعضوية كلٍ من: مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة، ومدير شرطة الشرقية، ومدير سجون المنطقة، والعميد الدكتور خالد الفرائضي، وسعيد الزهراني، وخالد البواردي، وطارق القحطاني، والدكتور عبداللطيف الصالح، وعصام المهيدب، وعبدالله الجبر، وعبدالله الفوزان، وأمجد لحقيل، والدكتورة نجاح القرعاوي، والدكتورة أماني الغامدي، والدكتورة الجوهرة بوبشيت.

ووافق أمير الشرقية أيضاً على استحداث أقسام إدارية في اللجنة وهي إدارة المتابعة والمعلومات والتحاليل، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية.

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وجاء في القرار تعيين ليلى الغامدي رئيسة للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين في مدينة الدمام وشعبة إصلاح ذات البين للمسؤولية الاجتماعية والأسرية، وتعيين عبدالرحمن المقبل مشرفاً على شعبة إصلاح ذات البين للمنازعات الكبيرة في مدينة الدمام.

وتضمن القرار تعيين محافظي المنطقة الشرقية الـ12 رؤساء للجان التنفيذية لإصلاح ذات البين في المحافظات.

وتعمل "لجنة إصلاح ذات البين" على حل الخلافات، وبذل جهود الصلح في قضايا الدماء، ودفع الديات، والعفو في قضايا القصاص، ورعاية ذوي السجناء ومعالجة شؤونهم، والإصلاح في الخلافات الأسرية والأحداث، تحقيقاً للمبدأ الإسلامي والإنساني في نشر ثقافة التسامح، والحض على العفو والصفح، والحد من طول أمد النزاعات والخلافات بين مختلف الأطراف في المنطقة.