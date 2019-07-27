شكرا لقرائتكم استقبال طلائع الحجاج القادمين من الأردن وروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سكاكا، الدمام – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 10:18

وصلت إلى منفذ جمرك الحديثة الحدودي أمس (الجمعة)، طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأردن، وكان في استقبالهم رئيس المركز جريد الجريد، والمدير العام للجمرك عبدالرزاق الزهراني، وتم الترحيب بالحجاج وتهنئتهم بسلامة الوصول وتقديم المصاحف والوجبات الجاهزة والمياه والعصائر لهم والخدمات حتى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.



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وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تفقد منفذ الحديثة، واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، موجهاً جميع الأجهزة الحكومية بتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن.

إلى ذلك، استقبل منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين السعودية والإمارات أخيراً، أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا لأداء فريضة الحج.

ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل منظومة عمل لتقديم الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، عبر كوادر مؤهلة تتولى عملية إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة باستخدام التقنية الحديثة.

وتشارك جهات غير ربحية في تقديم الخدمات للحجاج، وتسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ في تقديم الهدايا التذكارية والكتيبات الدينية والمنشورات التوعوية للحجاج التي تسهم في تيسير أداء فريضة الحج.