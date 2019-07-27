، عشرات القتلى والجرحى في زلازل بشمال الفلبين ،

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لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 60 آخرون بجروح، في سلسلة زلازل ضربت جزراً في أقصى شمال الفلبين، اليوم السبت.
وضربت الزلازل منطقة "باتانيس"، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، إلى الشمال من "لوزون" أكبر جزر الأرخبيل، وأدت تلك الزلازل إلى انهيار مبان وتصدع طرق.
وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن أكبر زلزالين ضربا المنطقة بلغت قوتهما 5.4 و5.9 درجة بمقياس ريختر بفارق ساعات، وتلتهما ثلاث هزات ارتدادية على الأقل، ما أثار الذعر لدى الأهالي، فيما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أي ناجين محاصرين داخل المباني المتصدعة، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.
وتجتاح "باتانيس" كل عام أعاصير استوائية وعواصف شديدة، حيث صرح رئيس البلدية راؤول دي ساغون، بأنه "كثيراً ما تتعرض المنطقة لأعاصير"، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة زلازل كهذه.
وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرّض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، والذي يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 06:09 PM
أثار الذعر لدى الأهالي وفرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين
لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 60 آخرون بجروح، في سلسلة زلازل ضربت جزراً في أقصى شمال الفلبين، اليوم السبت.
وضربت الزلازل منطقة "باتانيس"، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، إلى الشمال من "لوزون" أكبر جزر الأرخبيل، وأدت تلك الزلازل إلى انهيار مبان وتصدع طرق.
وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن أكبر زلزالين ضربا المنطقة بلغت قوتهما 5.4 و5.9 درجة بمقياس ريختر بفارق ساعات، وتلتهما ثلاث هزات ارتدادية على الأقل، ما أثار الذعر لدى الأهالي، فيما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أي ناجين محاصرين داخل المباني المتصدعة، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.
وتجتاح "باتانيس" كل عام أعاصير استوائية وعواصف شديدة، حيث صرح رئيس البلدية راؤول دي ساغون، بأنه "كثيراً ما تتعرض المنطقة لأعاصير"، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة زلازل كهذه.
وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرّض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، والذي يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.
، عشرات القتلى والجرحى في زلازل بشمال الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
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