، "الأسد" يدمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها.. مقتل 10 مدنيين في إدلب بينهم 3 أطفال ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الضحايا ترتفع إلى 750 قتيلاً

قُتل عشرة مدنيين اليوم (السبت) في غارات جوية شنها النظام السوري على محافظة إدلب الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل معارضة في شمال غرب لسوريا، التي تتعرض لقصف من نظام بشار الأسد وحليفه الروسي منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن تسعة مدنيين قتلوا بينهم طفلان في القصف الذي أصاب مبنيين سكنيين في مدينة أريحا، فيما قتل طفل في غارات استهدفت أراض زراعية في مكان آخر من المحافظة.

ووقعت مأساة في مدينة أريحا تم توثيقها في صورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين لطفلتين عالقتين بين ركام مبنى استهدفته الغارات، وهما تحاولان إنقاذ شقيقتهما الصغرى من السقوط من طابق مرتفع، وبينما توفيت إحداهن إثر سقوطها، نقلت شقيقتاها إلى المستشفى حيث تصارعان الموت.

وتسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وتنتشر فيها أيضًا فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنياً بينهم أكثر من 180 طفلاً جراء القصف السوري والروسي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونزح أكثر من 400 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.